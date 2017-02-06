MB: Enflasyon liradaki değer kaybının etkisiyle yükseldi

İstanbul, 6 Şubat () - Merkez Bankası, Ocak ayında beklentileri aşarak yüzde 9.22'ye çıkan yıllık enflasyonu, gıda fiyatlarındaki artış ve liradaki değer kayıplarının yükselttiğini açıkladı.

Merkez Bankası'nın Ocak ayına ilişkin "fiyat gelişmeleri" raporunda, "Ocak ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti’nde ifade edildiği üzere, gıda yıllık enflasyonu işlenmemiş gıda kaynaklı olarak yükseldi. Enerji grubu yıllık enflasyonundaki artış döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak sürdü. Bu dönemde, talep koşulları kısmen sınırlayıcı olmakla birlikte Türk lirasındaki belirgin değer kaybının etkisiyle çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi yükseldi" denildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Cuma günü açıkladığı Ocak ayı enflasyon verilerine göre, tüketici fiyatları yüzde 1.7 - 1.8 dolayındaki beklentiye karşın yüzde 2.46 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 9.22'ye çıktı.

Merkez Bankası raporunda, mevsimsellikten arındırılmış verilerle enflasyonun üç aylık ortalamalara göre ana eğilimi incelendiğinde, "çekirdek enflasyon göstergelerindeki bozulmanın sürdüğü" belirtildi ve "Bu gelişmede, Türk lirasındaki değer kaybına bağlı olarak temel mal grubu ana eğiliminde gözlenen yükselişin yanı sıra, hizmet grubu ana eğiliminde gözlenen yukarı yönlü hareket de etkili olmuştur" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Bu dönemde;

- yıllık enflasyon ulaştırma grubunda yükseldi, diğer hizmetler grubunda ise bir miktar düşüş kaydetti.

- Kira, lokanta otel ve haberleşme gruplarında ise yıllık enflasyon nispeten yatay seyretti.

- Bir önceki aya kıyasla, ulaştırma grubunda şehirlerarası karayolu yolcu taşımacılığı ve taksi ücretlerine bağlı olarak belirgin bir fiyat artışı gözlendi.

- Lokanta otel grubunda fiyatlar gerek konaklama gerekse yemek hizmetlerinde yükselirken kira artışları hızlandı.

- Başta sağlık hizmetleri olmak üzere diğer hizmetler grubunda da yüksek oranlı fiyat artışları gözlendi.

- Temel mal grubu yıllık enflasyonu Ocak ayında 0.41 puan artarak yüzde 7.18'e çıktı.

- Yıllık enflasyon giyim ve ayakkabı grubunda azalırken dayanıklı mallarda yatay

seyretti, diğer temel mallarda ise arttı.

- Giyim ve ayakkabı grubunda toplam talepteki yavaşlamanın etkileri hissedildi ve yıllık enflasyondaki yavaşlama eğilimi devam etti.

- Türk lirasında gözlenen değer kaybına bağlı olarak dayanıklı mal alt kalemlerinde

yüksek fiyat artışları gözlenmiş ve bu grupta fiyatlar yüzde 1.93 yükseldi.

- Diğer temel mallarda da fiyatlar bir önceki aya göre belirgin bir oranda arttı.

- Ocak ayı, talep koşullarının kısmen sınırlayıcı etkisine rağmen Türk lirasındaki değer kayıplarının temel mal fiyatları üzerindeki etkisinin oldukça belirgin olduğu bir dönem oldu."