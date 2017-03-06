Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya: Ben istersem gelirim dünyayı ayağa kaldırırım
Önüme gelirse idam kararını hemen...
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar karşıtı olduğunu görüyoruz
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar...
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal etmesi takdire şayan
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal...
Hainlere büyük operasyon
4 tabur asker 14 helikopterle...

MB: Enflasyon gıda fiyatları ve liranın değer kaybıyla yükseldi

İstanbul, 6 Mart () - Merkez Bankası, enflasyondaki hızlı yükselişin, gıda fiyatlardındaki artış ve liradaki "birikimli değer kaybının" etkisinden kaynaklandığını açıkladı. Merkez Bankası'nın "Aylık Fiyat Gelişmeleri"...

MB: Enflasyon gıda fiyatları ve liranın değer kaybıyla yükseldi

İstanbul, 6 Mart () - Merkez Bankası, enflasyondaki hızlı yükselişin, gıda fiyatlardındaki artış ve liradaki "birikimli değer kaybının" etkisinden kaynaklandığını açıkladı.
Merkez Bankası'nın "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunda, "Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde 0.81 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0.91 puan yükselerek yüzde 10.13 oldu. Bu dönemde, gıda yıllık enflasyonundaki yükseliş sürmüş; başta temel mal ve enerji grupları olmak üzere genele yayılan döviz kuru etkileri gözlendi. Geçici vergi indirimlerine karşın, Türk lirasındaki birikimli değer kaybının etkisiyle temel mal enflasyonunda kaydedilen belirgin artış sonucunda çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi yükseldi" denildi.
Tüketici fiyatları Şubat ayında yüzde 0.81 ile yüzde 0.5 dolayında olan beklentileri aştı ve yıllık enflasyon yüzde 10.13'e yükselerek, 2012 yılı Nisan ayındaki yüzde 11.14'ten sonra ilk kez  iki haneye çıktı. Yurt içi üretici fiyat endeksi de Şubat ayında yüzde 1.26 arttı ve üretici fiyatlarında yıllık enflasyon da yüzde 15.36'yı buldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.