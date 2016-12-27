MB: Dövizde ve gıda fiyatlarındaki artış enflasyonda yukarı yönlü risk oluşturuyor

İstanbul, 27 Aralık () - Merkez Bankası, döviz kurları ve bağlı olarak petrol ile, soğuk havanın etkisiyle gıda fiyatlarındaki artışların, enflasyonda "yukarı yönlü risk" oluşturduğu uyarısı yaptı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun geçen hafta faizleri sabit tuttuğu toplantısına ilişkin özetlerde, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve jeopolitik risklerin "iktisadi faaliyetteki toparlanmanın gücü konusunda aşağı yönlü risk" oluşturduğuna dikkat çekildi ve şöyle denildi: "Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde iktisadi faaliyetin ılımlı bir büyüme sergilemesi beklenmektedir. TCMB, iktisadi faaliyetteki gelişmelerin fiyat istikrarı ve finansal istikrar üzerindeki yansımalarını yakından izlemeye devam edecektir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir." Küresel belirsizliklerdeki artışa bağlı olarak yaşanan döviz kuru hareketleri ve petrol fiyatlarındaki yükselişin de enflasyon görünümünde "yukarı yönlü risk" oluşturduğuna işaret edilen özetlerde, "Son dönemde gözlenen fiyat hareketleri ve hava koşullarına ilişkin mevcut öngörüler gıda grubunda önümüzdeki döneme ilişkin yukarı yönlü riskleri canlı tutmaktadır" denildi ve şöyle devam edildi: "Öte yandan, toplam talep gelişmeleri bu etkileri sınırlamaktadır. Kurul, bu faktörlerin 2017 enflasyon görümüne dair net etkilerinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi açısından, gelişmelerin yakından takip edilmesinin faydalı olacağını ifade etmiştir. Tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde marjinal fonlama faizi Kasım ayında sabit tutulmuştur. Kurul, sadeleşmenin uygun bir zaman diliminde tamamlanması konusundaki görüşünü korumaktadır. Gelinen noktada, sadeleşme ile amaçlanan kazanımlar büyük ölçüde hayata geçirilmiştir. Sadeleşme sürecinde bir sonraki adımın yönü ve zamanlaması enflasyon görünümünü ve finansal istikrarı etkileyen gelişmelere bağlı olacaktır."