MB: Dövizde ve gıda fiyatlarındaki artış enflasyonda yukarı yönlü risk oluşturuyor (2)

(Ayrıntılar eklendi) İstanbul, 27 Aralık () - Merkez Bankası, döviz kurları ve bağlı olarak petrol ile, soğuk havanın etkisiyle gıda fiyatlarındaki artışların, enflasyonda "yukarı yönlü risk" oluşturduğu uyarısı yaptı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun geçen hafta faizleri sabit tuttuğu toplantısına ilişkin özetlerde, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve jeopolitik risklerin "iktisadi faaliyetteki toparlanmanın gücü konusunda aşağı yönlü risk" oluşturduğuna dikkat çekildi ve şöyle denildi:

"Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde iktisadi faaliyetin ılımlı bir büyüme sergilemesi beklenmektedir. TCMB, iktisadi faaliyetteki gelişmelerin fiyat istikrarı ve finansal istikrar üzerindeki yansımalarını yakından izlemeye devam edecektir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir."

Küresel belirsizliklerdeki artışa bağlı olarak yaşanan döviz kuru hareketleri ve petrol fiyatlarındaki yükselişin de enflasyon görünümünde "yukarı yönlü risk" oluşturduğuna işaret edilen özetlerde, "Son dönemde gözlenen fiyat hareketleri ve hava koşullarına ilişkin mevcut öngörüler gıda grubunda önümüzdeki döneme ilişkin yukarı yönlü riskleri canlı tutmaktadır" denildi ve şöyle devam edildi:

"Sadeleşme ile amaçlanan kazanımlar büyük ölçüde hayata geçirildi"

"Öte yandan, toplam talep gelişmeleri bu etkileri sınırlamaktadır. Kurul, bu faktörlerin 2017 enflasyon görümüne dair net etkilerinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi açısından, gelişmelerin yakından takip edilmesinin faydalı olacağını ifade etmiştir. Tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde marjinal fonlama faizi Kasım ayında sabit tutulmuştur. Kurul, sadeleşmenin uygun bir zaman diliminde tamamlanması konusundaki görüşünü korumaktadır. Gelinen noktada, sadeleşme ile amaçlanan kazanımlar büyük ölçüde hayata geçirilmiştir. Sadeleşme sürecinde bir sonraki adımın yönü ve zamanlaması enflasyon görünümünü ve finansal istikrarı etkileyen gelişmelere bağlı olacaktır."

"Para politikası duruşunun da güncellenmesi söz konusu olabilecek” Özette, maliye politikasına ve vergi düzenlemelerine ilişkin gelişmelerin enflasyon görünümüne etkilerinin yakından takip edildiği kaydedilerek “Para politikası duruşu oluşturulurken, mali disiplinin korunacağı ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlarda öngörülmeyen bir artış gerçekleşmeyeceği varsayılmaktadır. Maliye politikasının söz konusu çerçeveden belirgin olarak sapması ve bu durumun orta vadeli enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi halinde para politikası duruşunun da güncellenmesi söz konusu olabilecektir” görüşü savunuldu ve şöyle denildi: "Kazanımların korunarak daha da ileriye götürülmesi önem taşıyor" “Son yıllarda mali disiplinin sürdürülmesi Türkiye ekonomisinin olumsuz dış şoklara karşı duyarlılığını azaltan temel unsurlardan biri olmuştur. Küresel belirsizliklerin yüksek olduğu mevcut konjonktürde bu kazanımların korunarak daha da ileriye götürülmesi önem taşıyor. Mali disiplini kalıcı hale getirecek ve tasarruf açığını azaltacak her türlü tedbir makroekonomik istikrarı destekleyecek ve uzun vadeli kamu borçlanma faizlerinin düşük düzeylerde seyretmesini sağlayarak toplumsal refaha olumlu katkıda bulunacaktır.”