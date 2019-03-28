Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...

MB: Döviz varlıkları Şubat'ta yüzde 3.7 artarak 77.6 milyar dolar (2)

(Ayrıntılarla güncellendi) İstanbul, 28 Mart () - Merkez Bankası'nın döviz varlıkları Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 3.7 artışla 77.6 milyar dolara çıktı. Merkez Bankası verilerine göre, Resmi Rezerv Varlıkları, Şubat'ta...

MB: Döviz varlıkları Şubat'ta yüzde 3.7 artarak 77.6 milyar dolar (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)
İstanbul, 28 Mart () - Merkez Bankası'nın döviz varlıkları Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 3.7 artışla 77.6 milyar dolara çıktı.
Merkez Bankası verilerine göre, Resmi Rezerv Varlıkları, Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 3.4 artarak 100.1 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2.8 artarak 21 milyar dolar oldu.
Buna göre, vadesine bir yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, yurt dışı bankalarca Merkez Bankası nezdinde açılan depo hesapları, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 5.6 artarak 13.7 milyar dolara yükseldi.
Bu tutarın 9.1 milyar doları anapara, 4.6 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 2.7 milyar doları bir ay,  2.5 milyar doları 2-3 ay ve 8.5 milyar doları 4-12 ay içinde ödenecek.
Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 4.1 azalarak 31.8 milyar dolara geriledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328