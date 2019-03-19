Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

MB döviz depo ihalesinde 2.47 milyar dolar teklif geldi

İstanbul, 19 Mart () - Merkez Bankası'nın (MB) açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 2 milyar 472 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 500 milyon dolar oldu. Merkez Bankası, Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki...

MB döviz depo ihalesinde 2.47 milyar dolar teklif geldi

İstanbul, 19 Mart () - Merkez Bankası'nın (MB) açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 2 milyar 472 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 500 milyon dolar oldu.
Merkez Bankası, Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla yaptığı çalışma kapsamında bugün 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmıştı. Bir hafta vadeli ihalede faiz oranı TL'de yüzde 24.00, dolarda yüzde 2.50 olarak açıklanmıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328