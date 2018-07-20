MB döviz depo ihalesinde 240 milyon dolar teklif geldi

İstanbul, 20 Temmuz () - Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 240 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 240 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası, Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla yaptığı çalışma kapsamında, bugün 1 milyar 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı. Bir hafta vadeli ihalede faiz oranı TL'de yüzde 17.75, dolarda ise yüzde 2.00 olarak açıklanmıştı.