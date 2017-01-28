MB'den Para Politikası Kurulu Toplantı Takvimi duyurusu

ANKARA, () - TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı için Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve rapor takvimini yayımladı. TCMB'nin yayımladığı takvime göre, 2017 yılı PPK toplantıları 24 Ocak, 16 Mart, 26 Nisan, 15 Haziran, 27 Temmuz, 14 Eylül, 26 Ekim ve 14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Enflasyon raporlarının 31 Ocak, 28 Nisan, 1 Ağustos ve 1 Kasım tarihlerinde açıklanacağı bildirilirken, Finansal İstikrar Raporu'nun ise 30 Mayıs ve 30 Kasım tarihlerinde duyurulacağı kaydedildi. PPK toplantı özetlerinin 31 Ocak, 23 Mart, 28 Nisan, 22 Haziran, 1 Ağustos, 21 Eylül, 1 Kasım ve 21 Aralık tarihlerinde paylaşılacağı ifade edilen takvimde ayrıca "2018 Yılı Para ve Kur Politikası Metni 5 Aralık 2017 tarihinde yayımlanacaktır" denildi.