MB-Cari işlemler fazlası Eylül'de 2 milyar 477 milyon dolar

Cari işlemler fazlası Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, 12 aylık cari işlemler fazlası 5 milyar 895 milyon dolara çıktı.