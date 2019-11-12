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MB-Cari işlemler fazlası Eylül'de 2 milyar 477 milyon dolar (2)

Cari işlemler fazlası Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolara yükseldi ve 12 aylık cari işlemler fazlası 5 milyar 895 milyon dolara çıktı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada,...

EKONOMİ 12.11.2019, 10:12
MB-Cari işlemler fazlası Eylül'de 2 milyar 477 milyon dolar (2)
Cari işlemler fazlası Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolara yükseldi ve 12 aylık cari işlemler fazlası 5 milyar 895 milyon dolara çıktı.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 48 milyon dolar azalarak 867 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 694 milyon dolar artarak 4 milyar 324 milyon dolara yükselmesi etkili oldu" denildi.
Merkez Bankası verilerine göre yıllık bazda;
- Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı, 48 milyon dolar azalarak 1 milyar 619 milyon dolara gerilerken,
- Altın ve enerji dışı cari işlemler fazlası, 670 milyon dolar artarak 5 milyar 791 milyon dolara,
- Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 619 milyon dolar artarak 3 milyar 471 milyon dolara,
- Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 174 milyon dolar artarak 1 milyar 20 milyon dolara yükseldi.
Buna karşılık, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 8 milyon dolar olurken, portföy yatırımlarında 144 milyon dolar tutarında net giriş gerçekleşti.
Portföy yatırımları kapsamında, yurtdışı yerleşikler hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 120 milyon dolar ve 149 milyon dolar net alış yaptı.
Diğer yatırımlarda 832milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 479 milyon dolar, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları 510 milyon dolar arttı.
Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 809 milyon dolar, 138 milyon dolar ve 682 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Resmi rezervler kalemi 29milyon dolar arttı.
Geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurt dışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapor olan Ödemeler Dengesi istatistiklerinin toplanmasına ilişkin uluslararası standartlar, Uluslararası Para Fonunun (IMF) üye ülkelerine yol gösterici olarak hazırladığı Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu El Kitabı’nda yer alıyor. Bu doküman, aynı zamanda ödemeler dengesi istatistiklerini ülkeler bazında karşılaştırmaya da olanak tanıyor. Türkiye'nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri ise, IMF'nin 2009 yılında yayımladığı el kitabı temel alınarak toplanmakta ve her ay düzenli olarak yayınlanıyor.

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