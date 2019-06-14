MB - Cari açık Nisan'da 1 milyar 334 milyon dolara düştü (2)

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İstanbul, 14 Haziran () - Cari işlemler açığı Nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 334 milyon dolara indi ve 12 aylık cari işlemler açığı 8 milyar 634 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası açıklamasında, " Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 656 milyon dolar azalarak 1 milyar 844 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 243 milyon dolara gerilemesinin yanı sıra, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 401 milyon dolar artarak 1 milyar 738 milyon dolara yükselmesi etkili olmuştur" denildi ve şu bilgiler verildi:

- Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, geçen yılın Nisan ayında 1 milyar 589 milyon dolar açık vermişken, bu ayda 2 milyar 347 milyon dolar fazla verdi.

- Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 144 milyon dolar artarak 1 milyar 43 milyon dolara yükseldi.

- Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 282 milyon dolar azalarak 1 milyar 149 milyar dolara geriledi.

- İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler, Nisan 2018’e göre 57 milyon dolar azalarak 15 milyon dolara geriledi.

- Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 140 milyon dolar azalarak 578 milyon dolara geriledi.;

- Portföy yatırımları 4 milyar 519 milyon dolar net çıkış kaydetti. Bu ayda, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 78 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 662 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

- Aynı dönemde genel hükümet 1 milyar 405 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

- Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatlarında sırasıyla 3 milyar 56 milyon dolar ve 511milyon dolar net artış oldu.

- Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 833 milyon doları ve 72 milyon doları net geri ödeme, diğer sektörler 157 milyon doları net kullanım gerçekleştirdi.