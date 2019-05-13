MB - Cari acık Mart'ta 4 milyar 415 milyon dolar azaldı

İstanbul, 13 Mayıs () - Cari işlemler açığı Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 145 milyon dolar azalarak 589 milyon dolara indi ve 12 aylık cari işlemler açığı 12 milyar 829 milyon dolara düştü.

Merkez Bankası açıklamasında, "Söz konusu azalışta, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 725 milyon dolar azalarak 916 milyon dolara gerilemesi en büyük etken olmuştur" denildi.

