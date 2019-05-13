MB - Cari acık Mart'ta 4 milyar 415 milyon dolar azaldı (2)

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İstanbul, 13 Mayıs () - Cari işlemler açığı Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 145 milyon dolar azalarak 589 milyon dolara indi ve 12 aylık cari işlemler açığı 12 milyar 829 milyon dolara düştü.

Merkez Bankası açıklamasında, "Söz konusu azalışta, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 725 milyon dolar azalarak 916 milyon dolara gerilemesi en büyük etken olmuştur" denildi ve şu bilgiler verildi:

- Resmi rezervlerde bu ayda 5 milyar 728 milyon dolar azalış gözlendi.

- Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, geçen yılın Mart ayında 573 milyon dolar açık vermişken, bu ayda 3 milyar 477 milyon dolar fazla verdi.

- Hizmetler dengesi kaynaklı girişler Mart 2018’e göre 113 milyon dolar artarak 1 milyar 298 milyon dolara yükselirken, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 55 milyon dolar artarak 1,043 milyar dolara yükseldi.

- Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 131 milyon dolar azalarak 1,076 milyar dolara geriledi.

- İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler, Mart 2018’e göre 195 milyon dolar artarak 199 milyon dolara yükseldi.

- Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 120 milyon dolar azalarak 965 milyon dolara geriledi.

- Portföy yatırımları 1 milyar 353 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu ayda, yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 702 milyon dolar ve 1 milyar 202 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

- Aynı dönemde genel hükümet 500 milyon doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

- Hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise, yurtdışı yerleşikler sırasıyla 554 milyon dolar ve 863 milyon dolar net satış yaptı, diğer yatırımlarda 3 milyar 153 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.

- Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatlarında sırasıyla 4 milyar 722 milyon dolar ve 303 milyon dolar net artış oldu.

- Türkiye’de yerleşiklerin (bankalar hariç) yurtdışındaki mevduatlarına ilişkin olarak, 2018 yılı dördüncü çeyreği için kesinleşen Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) verileri 3,075 milyar dolar çıkış yönlü olarak ilgili kaleme yansıtıldı.

- Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 709 milyon doları ve 91 milyon doları net geri ödeme, diğer sektörler 789 milyon doları net kullanım gerçekleştirdi.