İstanbul, 21 Haziran () - Merkez Bankası (MB) bir ay vadeli Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı. Bir ay vadeli ihalede tutar 300 milyon dolar olarak belirlendi.
MB bir ay vadeli TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı
İstanbul, 21 Haziran () - Merkez Bankası (MB) bir ay vadeli Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı. Bir ay vadeli ihalede tutar 300 milyon dolar olarak belirlendi.
21 Haziran 2018 Perşembe 16:30
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.