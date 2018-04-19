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MB Beklenti Anketi: Yıl sonu enflasyon yüzde 10.07, dolar 4.22 lira

İstanbul, 19 Nisan () – Merkez Bankası Mart ayı Beklenti Anketi'nin sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 10.07’ye çıktı, dolar kuru beklentisi 4.22 liraya yükseldi. Beklenti Anketi’nde yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki...

MB Beklenti Anketi: Yıl sonu enflasyon yüzde 10.07, dolar 4.22 lira

İstanbul, 19 Nisan () – Merkez Bankası Mart ayı Beklenti Anketi'nin sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 10.07’ye çıktı, dolar kuru beklentisi 4.22 liraya yükseldi.
Beklenti Anketi’nde yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.49 iken, bu anket döneminde yüzde 10.07’ye, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 9.24'ten, bu anket döneminde yüzde 9.62'ye yükseldi. Ankette 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket döneminde yüzde 8.31 düzeyinden yüzde 8.63 düzeyine yükseldi.
Anket sonuçlarına göre, 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 48.2 milyar dolarken, bu anket döneminde 50.8 milyar dolara yükseldi. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 47.7 milyar dolar ve 49 milyar dolar oldu.

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