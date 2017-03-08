MB Başkanı'nın konuşmasının ardından dolar yeniden 3.70 lirada

İstanbul, 8 Mart () - Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın konuşmasının ardından, dolar yeniden 3.70 lirayı, euro da 3.90 lirayı geçti.

Çetinkaya'nın, "gerekirse, ek parasal sıkılaştırma yapabilecekleri" uyarısında bulunduğu konuşmasının öncesinde 3.67 - 3.68 lira aralığında hareket eden dolar, konuşmadan sonra 3.70 liranın hemen üzerine çıktı. Dolar daha sonra 3.6990 - 3.7010 lira düzeyinde işlem görürken, euro da 3.87 - 3.88 lira aralığından, 3.9066 liraya kadar yükseldi.