MB Başkanı konuştu dolar 3.70 liranın altına geriledi

İstanbul, 9 Şubat () –Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın, Londra'da yaptığı konuşmada "para politikasında sıkı duruşun devam edeceği" mesajı vermesi üzerine, dolar 3.70 liranın altına geriledi. Güne 3.71 - 3.72 lira aralığında başlayan dolar, konuşmanın ardından 3.68 - 3.69 lira aralığına, 3.97 - 3.98 lira aralığında başlayan euro da, 3.9434 liraya kadar düştü. J.P. Morgan tarafından Londra’da düzenlenen Konferans'taki "Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" başlıklı bir konuşmasında Merkez Bankası'nın yakın dönemde döviz piyasasında gözlenen oynaklığın fiyatlama davranışı üzerindeki olumsuz etkisini sınırlamak amacıyla kapsamlı ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yaptığına da işaret eden Çetinkaya, sıkı parasal duruş ile maliye ve para politikalarının artan eşgüdümünün enflasyon üzerindeki maliyet yönlü baskıların ikincil etkilerini sınırlayacağının altını çizdi.