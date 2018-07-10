MB başkan, yardımcıları ve PPK üyelerinin görev süreleri 4 yıl

İstanbul, 10 Temmuz () - Merkez Bankası (MB) başkanı, yardımcıları ve Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri 4 yıl süreyle görev yapacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Merkez Bankası başkanı Cumhurbaşkanı kararıyla atanacak.

Merkez Bankası Başkanı daha önce Bakanlar Kurulu kararıyla 5 yıl süreyle atanıyordu.