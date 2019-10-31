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MB - Bankaların döviz varlıkları altı ayda yüzde 5.5 arttı
Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, Haziran sonunda, 2018 yıl sonuna göre yüzde 5.5 artışla 302 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası'nın, BIS-Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri Gelişmeleri...
EKONOMİ 31.10.2019, 10:32
Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, Haziran sonunda, 2018 yıl sonuna göre yüzde 5.5 artışla 302 milyar dolara yükseldi.
Merkez Bankası'nın, BIS-Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri Gelişmeleri verilerine göre aynı dönemde, bankacılık sisteminin, banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları ise yüzde 4.8 artışla 186.1 milyar dolara çıktı.
Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri 2018 yıl sonuna göre yüzde 5.8 artışla 342.9 milyar dolara, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 12.1 artışla 247.5 milyar dolara çıktı.
Türkiye’deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, 2018 yılsonuna göre yüzde 3.8 artışla 34.3 milyar dolara, bankalardan alacakları yüzde 5.3 artışla 24.5 milyar dolara yükseldi.
Türkiye’deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurtdışı alacakları, 2018 yılsonuna göre yüzde 2.0 azalışla 23.3 milyar dolara, bankalardan alacakları ise yüzde 3.7 azalışla 13.7 milyar dolara geriledi.
BIS-Konsolide Bankacılık İstatistikleri; 3 aylık dönemlerde, Türkiye'de yerleşik bankaların yurt dışı yerleşiklerden alacaklarını; ülke, vade ve sektör bazında sınıflandırılmasını amaçlıyor. Yerli bankaların alacakları, yurt dışı şubelerinin alacaklarını da içerirken; yabancı bankaların alacakları, sadece genel merkezlerinin bulunduğu ülkeden olan borçları içeriyor.
BIS-Yerel Bankacılık İstatistikleri de; Türkiye'de faaliyette bulunan bankalardan Uluslararası Ödemeler Bankasının (Bank for International Settlements-BIS) bu istatistik grubu için özel olarak belirlediği tanım, kapsam ve sınıflandırmalar paralelinde, Merkez Bankası tarafından hazırlanıyor.
Merkez Bankası'nın, BIS-Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri Gelişmeleri verilerine göre aynı dönemde, bankacılık sisteminin, banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları ise yüzde 4.8 artışla 186.1 milyar dolara çıktı.
Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri 2018 yıl sonuna göre yüzde 5.8 artışla 342.9 milyar dolara, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 12.1 artışla 247.5 milyar dolara çıktı.
Türkiye’deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, 2018 yılsonuna göre yüzde 3.8 artışla 34.3 milyar dolara, bankalardan alacakları yüzde 5.3 artışla 24.5 milyar dolara yükseldi.
Türkiye’deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurtdışı alacakları, 2018 yılsonuna göre yüzde 2.0 azalışla 23.3 milyar dolara, bankalardan alacakları ise yüzde 3.7 azalışla 13.7 milyar dolara geriledi.
BIS-Konsolide Bankacılık İstatistikleri; 3 aylık dönemlerde, Türkiye'de yerleşik bankaların yurt dışı yerleşiklerden alacaklarını; ülke, vade ve sektör bazında sınıflandırılmasını amaçlıyor. Yerli bankaların alacakları, yurt dışı şubelerinin alacaklarını da içerirken; yabancı bankaların alacakları, sadece genel merkezlerinin bulunduğu ülkeden olan borçları içeriyor.
BIS-Yerel Bankacılık İstatistikleri de; Türkiye'de faaliyette bulunan bankalardan Uluslararası Ödemeler Bankasının (Bank for International Settlements-BIS) bu istatistik grubu için özel olarak belirlediği tanım, kapsam ve sınıflandırmalar paralelinde, Merkez Bankası tarafından hazırlanıyor.
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