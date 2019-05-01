MB - Bankaların döviz varlıkları 2018 yılında yüzde 2.8 azaldı

İstanbul, 1 Mayıs () - Türkiye’deki bankacılık sektörünün yabancı para toplam varlıkları, 2018 yılı sonunda, bir önceki yılın sonuna göre yüzde 2.8 azalışla 286.2 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın, Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (Bank for International Settlements-BIS) söz konusu istatistik grubu için özel olarak belirlediği tanım, kapsam ve sınıflandırmalar paralelinde hazırladığı BIS-Yerel Bankacılık İstatistikleri verilerine göre, banka dışı sektör yabancı para toplam varlıkları yüzde 2.5 azalışla 177.6 milyar dolara indi.

Buna göre, Türkiye’deki bankacılık sektörü yabancı para toplam yükümlülükleri de aynı dönemde, yüzde 7.8 azalışla 324 milyar dolara, banka dışı sektör yabancı para yükümlülükleri yüzde 3.0 azalışla 220.8 milyar dolara düştü.

BIS-Konsolide Bankacılık İstatistikleri verilerine göre, aynı dönemde, Türkiye’deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, yüzde 11 artışla 33.1 milyar dolara, bankalardan alacakları yüzde 8.8 artışla 23.3 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde, Türkiye’deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurtdışı alacakları, yüzde 3.9 artışla 23.8 milyar dolara, bankalardan alacakları da yüzde 23.7 artışla 14.2 milyar dolara çıktı.

BIS-Yerel Bankacılık İstatistikleri; Türkiye'de faaliyette bulunan bankalardan Uluslararası Ödemeler Bankasının (Bank for International Settlements-BIS) Merkez Bankası tarafından hazırlanıyor.

BIS-Konsolide Bankacılık İstatistikleri; 3 aylık dönemlerde, Türkiye'de yerleşik bankaların yurt dışı yerleşiklerden alacaklarını; ülke, vade ve sektör bazında sınıflandırılmasını amaçlamaktadır. Yerli bankaların alacakları, yurt dışı şubelerinin alacaklarını da içerirken; yabancı bankaların alacakları, sadece genel merkezlerinin bulunduğu ülkeden olan borçları içeriyor.