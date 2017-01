MB bankaları ucuz fonlamadı, dolar 3.80 liranın altına geriledi (2)

(Gelişmeler eklendi)

İstanbul, 12 Ocak () - Merkez Bankası, bankaları fonlamak üzere hergün açtığı repo ihalesini bugün açmayınca, 3.92 liraya kadar yükselen dolar, yaklaşık 12 kuruşluk geri çekilme ile 3.80 liranın altına indi.

Bankaları yüzde 8.0 faiz ile fonladığı "miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi"ni açmayan Merkez Bankası, bankaları "yüzde 8.50 faizle kotasyon yoluyla repo" ve "yüzde 10.00 faizle geç likidite penceresi" yoluyla fonlamaya devam edecek.

Bu gelişme üzerine, dolar 3.7917 liraya, 4.17 lirayı geçerek rekor kıran euro da 4.0493 liraya kadar geriledi.

Fitch: Ay sonunda not düşürme riski var

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch küresel ülke notu müdürü James McCormack'ın, Fitch'in Türkiye'nin yatırım yapılabilir düzeydeki kredi notuna ilişkin olarak not indirimi riski gördüklerini söylemesi üzerine, 3.82 liraya kadar yükselen dolar, sonra yeniden 3.80 liranın altına çekildi.

Bloomberg'in haberine göre, Londra'daki bir konferanstaki konuşmasında Türkiye'de bir ekiplerinin bulunduğunu belirten McCormack, negatif görünümün Türkiye'deki risklerin arttığını işaret ettiğine dikkat çekti.

Fitch Ratings, en son 19 Ağustos'ta yaptığı not açıklamasında, Türkiye'nin "BBB-" ile "yatırım yapılabilir" seviyede bulunan kredi notunu teyit etmiş, not görünümünü ise 15 Temmuz'da darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar nedeniyle "durağan"dan "negatif"e çekmişti.

Fitch'in Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü 27 Ocak'ta gözden geçirmesi bekleniyor.

En büyük kayıp lirada

ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını sürdüreceği beklentileriyle 2016 yılının son çeyreğinde yükselen dolar, yeni yılda yalnızca aralarında liranın da bulunduğu bazı gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında yükseldi, diğer para birimlerine karşı geriledi.

Dolar yılbaşından bu yana;

- Türk Lirası karşısında yüzde 9.0 yükselirken,

- Meksika pesosu karşısında yüzde 4.9,

- Peru soluna karşı yüzde 0.99,

- Hindistan rupisine karşı yüzde 0.43,

- İsrail şekeline karşı yüzde 0.23 ve

- Güney Afrika randına karşı da yüzde 0.02 yükseldi.

Dolar buna karşılık;

- Avustralya dolarına karşı yüzde 2.39,

- Kolombiya pesosuna karşı yüzde 1.89,

- Rusya rublesine karşı yüzde 1.85,

- Brezilya realine karşıyüzde 1.76,

- Kanada dolarına karşı yüzde 1.53,

- Endonezya rupisine karşı yüzde 1.19,

- Polonya zlotinisine karşı yüzde 1.14,

- Tayvan dolarına karşı yüzde 1.13,

- Güney Kore wonuna karşı yüzde 1.05,

- Yeni Zelanda dolarına karşı yüzde 0.94,

- Arjantin pesosuna karşı yüzde 0.19,

- Şili pesosuna karşı yüzde 0.07

geriledi.