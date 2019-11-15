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MB anketinde yılsonu TÜFE beklentisi yüzde 12.18'e geriledi
Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 12.69'dan yüzde 12.18'e geriledi. Ankette 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11.18 düzeyindeyken, bu anket döneminde...
EKONOMİ 15.11.2019, 17:58
Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 12.69'dan yüzde 12.18'e geriledi.
Ankette 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11.18 düzeyindeyken, bu anket döneminde yüzde 10.46, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9.76 ve yüzde 9.16 olarak gerçekleşti.
Merkez Bankası anketinde, BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15.88 düzeyindeyken, bu anket döneminde yüzde 13.56'ya geriledi. Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti cari ay beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 15.86 ve yüzde 13.83 olarak gerçekleşti.
Ankette, 2019 yıl sonu döviz kuru (dolar) beklentisi bir önceki anket döneminde 6.05 lirayken, bu anket döneminde 5.91 liraya geriledi ve 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.41 lira ve 6.32 lira olarak gerçekleşti. (Grafik)
Ankette 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11.18 düzeyindeyken, bu anket döneminde yüzde 10.46, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9.76 ve yüzde 9.16 olarak gerçekleşti.
Merkez Bankası anketinde, BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15.88 düzeyindeyken, bu anket döneminde yüzde 13.56'ya geriledi. Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti cari ay beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 15.86 ve yüzde 13.83 olarak gerçekleşti.
Ankette, 2019 yıl sonu döviz kuru (dolar) beklentisi bir önceki anket döneminde 6.05 lirayken, bu anket döneminde 5.91 liraya geriledi ve 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.41 lira ve 6.32 lira olarak gerçekleşti. (Grafik)
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