Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması

MB anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi 12.28’e yükseldi

İstanbul, 11 Haziran () – Merkez Bankası’nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 11.07’den yüzde 12.28’e yükseldi. Merkez Bankası’nın her ay 75 ’i finansal sektör, 13 ’ü reel sektör,...

MB anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi 12.28’e yükseldi

İstanbul, 11 Haziran () – Merkez Bankası’nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 11.07’den yüzde 12.28’e yükseldi.
Merkez Bankası’nın her ay 75 ’i finansal sektör, 13 ’ü reel sektör, sekizi ise profesyonellerden oluşan 96 katılımcıyla gerçekleştiği ankette;
- Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11.07 iken, bu anket döneminde yüzde 12.28'e yükseldi.
- GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4.6 iken, bu anket döneminde yüzde 4.2’ye geriledi.
- Yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket dönemindeki 4.44 liradan, bu anket döneminde 4.58 liraya yükseldi
- 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bu anket döneminde de değişmeyerek 53.5 milyar doları olarak kaldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325