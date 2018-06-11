MB anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi 12.28’e yükseldi (2)

İstanbul, 11 Haziran () – Merkez Bankası’nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 11.07’den yüzde 12.28’e yükseldi.

Merkez Bankası’nın her ay 75 ’i finansal sektör, 13 ’ü reel sektör, sekizi ise profesyonellerden oluşan 96 katılımcıyla gerçekleştiği ankette;

- Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11.07 iken, bu anket döneminde yüzde 12.28'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10.15 iken, bu anket döneminde yüzde 10.47 oldu.

- GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4.6 iken, bu anket döneminde yüzde 4.2’ye geriledi. 2019 yılı için büyüme beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 4.4'den, yüzde 4.1'e geriledi.

- Yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket dönemindeki 4.44 liradan, bu anket döneminde 4.58 liraya yükseldi. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi de aynı anket dönemlerinde 4.58 liradan, 4.78 liraya yükseldi.

- 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bu anket döneminde de değişmeyerek 53.5 milyar dolar olarak kaldı. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise 51.3 milyar dolardan ve 50.6 milyar dolara geriledi.