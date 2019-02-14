MB - 2018 yılı cari işlemler açığı 27.63 milyar dolar oldu

İstanbul, 14 Şubat () - Cari işlemler açığı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 6.3 milyar dolar azalarak 1.4 milyar dolara indi ve 2018 yılı cari işlemler açığı 27.63 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası verilerine göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da, bir önceki yılın Aralık ayında 2.45 milyar dolar açık vermişken, 2018 Aralık ayında 2.5 milyon dolar fazla verdi.

Aralık ayında;

- ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 5.86 milyar dolar azalarak 1.68 milyar dolara geriledi.

- Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 118 milyon dolar artarak 898 milyon dolara yükseldi.

- Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 197 milyon dolar azalarak 883 milyon dolara geriledi.

- İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 131 milyon dolar azalarak 136 milyon dolara geriledi.