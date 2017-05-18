Mazars Denge’nin ilk kurumsal sürdürülebilirlik raporu yayınlandı

VERGİ, denetim, muhasebe ve danışmanlık firması Mazars Denge, ilk Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. GRI G4 standartlarına göre hazırlanan Mazars Denge Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu, firmanın işleyişine, sektöre yaklaşımına ve hedeflerine yönelik somut bilgiler sunuyor.

Raporla ilgili firmadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sürdürülebilirlik çalışmaları 2013’te CEO Dr. İzel Levi Coşkun önderliğinde başladı. Yönetim kadrosunun sürdürülebilirlik bakış açısını kazanması için çeşitli arama ve atölye çalışmaları düzenlendi. Kurum içi altyapı çalışmalarıyla paralel olarak uluslararası iş çevreleri, akademi ve konuyla ilgili sivil toplum inisiyatifleri takip edildi. 2015 Aralık ayında Paris’te düzenlenen COP 21 toplantısı bir dönüm noktası oldu ve 2016 itibariyle Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu hazırlıklarına başlanmasına karar verildi."

1 Nisan 2016’da Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan Mazars Denge CEO’su Dr. İzel Levi Coşkun sürdürülebilirliğin şirketlere kattıklarını, “Şirketlerin kar amacı gütmelerinin yanı sıra, sosyal ve çevresel sorumlulukları da var. Sürdürülebilirlik raporları şirketlerin kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, ekonomik getirileri ile sosyal ve çevresel etkilerini nasıl dengelediklerini, risk ve fırsatları sürdürülebilirlik bakış açısıyla nasıl ele aldıklarını şeffaf bir şekilde paylaşmayı amaçlıyor. Sürdürülebilirlik raporları bu doğrultuda 3 önemli fayda sunuyor. Paydaş katılımını sağlıyor; iç ve dış farkındalık yaratıyor ve son olarak anlaşılabilir ve ölçülebilir hedefler belirlenmesine yardımcı oluyor” şeklinde özetledi.

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