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Mayıs’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

İstanbul, 10 Haziran () – Finansal yatırım araçları arasında, Mayıs ayında en yüksek getiriyi yüzde 4.12 ile dolar kazandırırken, BİST100 yüzde 9.02 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Böylece, dolar aylık, üç...

Mayıs’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

İstanbul, 10 Haziran () – Finansal yatırım araçları arasında, Mayıs ayında en yüksek getiriyi yüzde 4.12 ile dolar kazandırırken, BİST100 yüzde 9.02 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Böylece, dolar aylık, üç aylık ve yıllık bazda en çok kazandıran yatırım aracı olurken, altı aylık değerlendirmede birinciliği yüzde 13.39 ile külçe altın aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Mayıs ayı verilerine göre;
"En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2.38, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4.12 ile dolarda gerçekleşti.
“Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2.1ve euro yüzde 1.87 ve kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 1.09, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 4.61 ve BIST 100 endeksi yüzde 10.55 kaybettirdi. 
“TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 3.84, euro yüzde 3.61 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0.59 kazandırırken; DİBS yüzde 2.98 ve BIST 100 endeksi yüzde 9.02 kaybettirdi.
“Dolar üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6.85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10.65 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BİST100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20.17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17.33 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
“Altı aylık değerlendirmeye göre küülçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12.28, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13.39 ile en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BİST100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9.83 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
“Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5.92, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14.84 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33.07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27.44 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.” (Grafik)

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