Mayıs’ta bütçe 2.7 milyar lira fazla verdi

İstanbul, 18 Haziran () – Merkezi yönetim bütçesi Mayıs ayında 2.7 milyar lira fazla verdi ve 8.7 milyar lira faiz dışı fazla oluştu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, "Bütçe gelirleri Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.8 artarak 70 milyar lira, vergi gelirleri ise yüzde 20.2 artarak 61.2 milyar lira oldu.

"Mayıs ayında kurumlar geçici vergisi yüzde 31.2 artış gösterdi.

"Mart ayına ilişkin manşet işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak yüzde 10.1’e geriledi. İstihdam edilen kişi sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre bir milyon kişi arttı. Mayıs ayı gelir vergisi tahsilatlarında yüzde 16.6 artış istihdam artışının devam ettiğini göstermektedir.

"Toplam gelir vergisi tahsilatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.4 artış gösterdi.

“Brüt KDV tahsilatının yüzde 21.8 artması ekonomideki canlılığın devam ettiğine işaret etmektedir. Bu ayda KDV iadelerinin yüzde 54.4 artması nedeniyle dahilde alınan net KDV tahsilatı yüzde 7.9 azaldı.

“Mayıs ayında ithalde KDV yüzde 25.7, ÖTV ise yüzde 12.1 arttı.

“Ocak-Mayıs döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.3 artarak 302.1 milyar lira olarak gerçekleşti.

“İlk beş ayda vergi gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,2 ile bütçede öngörülen yüzde 15.2’nin üzerinde gerçekleşti. Bu artışta başta gelir, kurumlar, KDV ve ÖTV olmak üzere hemen hemen tüm vergi kalemlerindeki yüksek artışlar etkili oldu.

“KDV iadelerinde görülen yüzde 37.9 yüksek artışa rağmen toplam KDV tahsilatı bu dönemde yüzde 17.9 arttı.

“Yeniden yapılandırma kanunları kapsamında Mayıs ayında 1.4 milyar lira, yılbaşından itibaren ise 5.7 milyar lira gelir elde edildi.

“7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvuru sayısı bir milyon 271 bin 944’e ulaştı. Yapılandırılan alacak tutarı dokuz milyar 198 milyon liraya; yapılan tahsilat ise 152 milyon liraya ulaştı.

“Mayıs ayında bütçe giderleri yüzde 31.7 artarak 67.3 milyar lira, Ocak- Mayıs döneminde ise yüzde 20.9 artarak 322.5 milyar lira olarak gerçekleşti.

“Bu kapsamda 2017 yılının ilk beş ayında sermaye giderleri ve sermaye transferleri dahil 18.3 milyar lira toplam yatırım gideri gerçekleşmiş iken, 2018 yılının aynı döneminde 37.2 milyar lira yatırım gideri gerçekleşmiştir.

“Yılın ikinci yarısında harcamalar kontrollü bir şekilde dengelenirken elde edilen ilave gelirler tasarruf edilmek suretiyle ekonomi politikalarına destek olunacaktır.