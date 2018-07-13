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Mayıs’ta 1.6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi

İstanbul, 13 Temmuz () –  Tavuk yumurtası üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.1 artışla 1.6 milyar adete yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan...

Mayıs’ta 1.6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi

İstanbul, 13 Temmuz () –  Tavuk yumurtası üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.1 artışla 1.6 milyar adete yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Kümes Hayvancılığı Üretimi, Mayıs 2018” verilerine göre kesilen tavuk sayısı 115 milyon, kesilen hindi sayısı ise 619 bin adet oldu.
TÜİK’ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;
“Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 1.2 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.2 arttı.
“Kesilen tavuk sayısı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 5,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.0 arttı. Mayıs ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 8.5, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52.9 arttı.
“Tavuk eti üretimi 200 bin bir ton, hindi eti üretimi ise 6 bin 888 ton olarak gerçekleşti
“Tavuk eti üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4.4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.0 arttı. Mayıs ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 15.2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58.3 arttı.”

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