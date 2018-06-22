Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce, memleketi Yalova'da oy kullanacak
Muharrem İnce, memleketi Yalova'da oy...
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi

Mayıs ayında kurulan her 100 şirketin 40’ı İstanbul’da

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Haziran () – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) verilerine göre, Mayıs ayında Türkiye’de kurulan her 100 şirketin 40’ı İstanbul’da kurulurken, şirket kurulmayan tek il Tunceli oldu. TOBB raporunda...

Mayıs ayında kurulan her 100 şirketin 40’ı İstanbul’da

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Haziran () – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) verilerine göre, Mayıs ayında Türkiye’de kurulan her 100 şirketin 40’ı İstanbul’da kurulurken, şirket kurulmayan tek il Tunceli oldu.
TOBB raporunda ayrıca Mayıs ayında kurulan 8 bin 190 şirket ve kooperatifin 2 bin 774’ü ticaret,  bin 237’si inşaat ve bin 49’u imalat sektöründe yer alırken, kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; bin 202’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 791’i inşaat, 438’i ulaştırma ve depolama sektöründe yer aldı.
Mayıs ayında bin 278 adet yabancı ortak sermayeli şirket kurulurken, şirketlerin toplam sermayeleri olan 429 milyon 467 bin liranın yüzde 78.45’i olan 348 milyar 943 bin lira yabancı sermayeli ortak payından oluştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325