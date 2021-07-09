Mayıs 2021'de İhracat birim değer endeksi %13,1 arttı

İhracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,1, ham maddelerde (yakıt hariç) %25,3, yakıtlarda %126,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %11,3 arttı.



İhracat miktar endeksi %46,6 arttı



İhracat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %46,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %26,8, ham maddelerde (yakıt hariç) %37,0, yakıtlarda %38,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %57,3 arttı.



İhracat birim değer ve miktar endeksleri, Mayıs 2021

[2015=100]



İthalat birim değer endeksi %29,1 arttı



İthalat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %29,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %12,4, ham maddelerde (yakıt hariç) %50,9, yakıtlarda %100,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %21,1 arttı.



İthalat miktar endeksi %19,3 arttı



İthalat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %34,7 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %10,4, yakıtlarda %21,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %40,0 arttı.



İthalat birim değer ve miktar endeksleri, Mayıs 2021

[2015=100]



Dış ticaret endeksleri, Mayıs 2021

[2015=100]





Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %0,8 arttı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Nisan ayında 142,4 olan ihracat miktar endeksi %0,8 artarak, 2021 Mayıs ayında 143,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Mayıs ayında 96,8 olan ihracat miktar endeksi %49,5 artarak, 2021 Mayıs ayında 144,7 oldu.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %2,3 arttı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Nisan ayında 108,0 olan ithalat miktar endeksi %2,3 artarak, 2021 Mayıs ayında 110,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Mayıs ayında 94,7 olan ithalat miktar endeksi %21,3 artarak, 2021 Mayıs ayında 114,8 oldu.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret miktar endeksleri, Mayıs 2021

[2015=100]





Dış ticaret haddi 2021 yılı Mayıs ayında 91,6 olarak gerçekleşti



İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Mayıs ayında 104,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 13 puan azalarak, 2021 yılı Mayıs ayında 91,6 oldu.



Dış ticaret hadleri, Mayıs 2021

[2015=100]



Bu konuyla ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 11 Ağustos 2021'dir.

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AÇIKLAMALAR



Dış ticaret istatistikleri; ödemeler dengesi ve ulusal hesaplar gibi ekonomik istatistikler ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla 2020 yılı Ocak ayı haber bülteni ile birlikte genel ticaret sistemine göre yayımlanmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın sonucu olarak dış ticaret istatistikleri kullanılarak hesaplanan "Dış Ticaret Endeksleri"nde revizyon ihtiyacı ortaya çıkmış, endeks hesaplamalarında kapsam değişikliği ve temel yıl güncellemesi yapılmıştır. 2021 Ocak ayı haber bülteni ile birlikte, endekslerin hesaplanmasında genel ticaret sistemine göre dış ticaret istatistikleri kullanılmaya başlanmış ve temel yıl 2015=100 olarak güncellenmiştir.



Bu kapsamda, genel ticaret sistemine göre 2015=100 bazlı BEC, CPA2008 ve SITC4 sınıflamaları detayında seriler, 2013 Ocak ayından itibaren hesaplanmış ve söz konusu serilerde geriye çekme ihtiyacı doğmuştur. Birim değer endeksleri, miktar endeksleri ve dış ticaret hadleri serileri; genel endeks ve ana sektörlerde BEC, CPA2008 ve SITC4 sınıflamalarına göre 2013 yılından geriye doğru 1997 yılına kadar aylık olarak geriye çekilerek Merkezi Dağıtım Sistemi'nde (MEDAS) yayımlanmıştır.