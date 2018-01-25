May ve Trump, Davos’ta bir araya gelecek

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Ocak () – Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ve ABD Başkanı Donald Trump, May’in bugün Davos’ta gerçekleştireceği konuşmanın ardından bir araya gelecek.

İki lider BBC’de yer alan habere göre Kuzey Kore, Suriye ve İran’ın da dahil olduğu birçok politika konusu üzerinde görüş alışverişi gerçekleştirecek.

İki lider ABD Başkanı Trump’ın retweet yaptığı bazı aşırı sağ videolar sebebiyle karşı karşıya gelmiş, yaklaşık bir ay önce de Trump ABD’nin Londra’daki elçilik binasının lokasyonunu eleştirerek Birleşik Krallık’a gerçekleştireceği bir ziyareti iptal etmişti.

May Birleşik Krallık ve ABD’nin Brexit’in ardından bir serbest ticaret anlaşması yapmak istediğini belirterek, “Şimdiden bu anlaşmayı nasıl şekillendireceğimiz üzerinde çalışmaya başladık” dedi.

May’in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Birleşik Krallık Başbakanı bugün Davos’ta yapacağı konuşmada sosyal medya devlerini yasadışı ve aşırıcı içerikleri temizlemeleri konusunda baskılayacak. Açıklamaya göre May, çocuk suiistimali, modern kölelik, terörün ve aşırıcı içeriğin yayılması gibi kötü amaçlarla kullanılabilen Facebook ve Twitter gibi platformların, daha fazla sorumluluk almasını isteyecek.