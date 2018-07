May: Trump bana AB’ye dava açmamı tavsiye etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Temmuz () – Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine Brexit konusunda verdiği tavsiyenin, Avrupa Birliği’ne dava açmak olduğunu söyledi.

May ve Trump’ın Cuma günü Londra’da düzenledikleri ortak basın toplantısında May, Trump’ın kendisine Brexit konusunda verdiği tavsiyenin “çok sert” olduğunu söylemişti.

Basın toplantısının ardından bugün BBC’ye konuşan May, “Bana AB’yi dava etmemi söyledi. Pazarlığa girme dava et dedi. Trump ayrıca Cuma günkü basın toplantısında da ‘Pazarlıktan asla çekinmemem gerektiğini’ söylemişti” dedi.