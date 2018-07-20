Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

May Kuzey İrlanda ile bir sınırı kabul etmeyecek

İstanbul, 20 Temmuz () - Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sınırı ziyaret eden Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'ne Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında bir sınırı kabul etmeyeceğinin mesajını verdi. May'in...

May Kuzey İrlanda ile bir sınırı kabul etmeyecek

İstanbul, 20 Temmuz () - Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sınırı ziyaret eden Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'ne Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında bir sınırı kabul etmeyeceğinin mesajını verdi.
May'in bugün Belfast'ta yapacağı konuşmada da AB'nin Kuzey İrlanda'da AB kurallarını ve düzenlemelerinin geçerli olmaya devam etmesi önerisini eleştirmesi bekleniyor.
AB'nin önerisi kabul edilir ise İrlanda ile Birleşik Krallık arasındaki İrlanda Denizi AB - Birleşik Krallık sınırı olacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328