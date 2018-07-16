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May: Hiçbir koşulda yeni bir Brexit referandumu olmayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Temmuz () – Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, iktidardaki Muhafazakâr Parti'den eski Eğitim Bakanı Justine Greening’in ikinci bir Brexit referandumu çağrısı üzerine “Hiçbir koşulda yeni bir Brexit referandumu...

May: Hiçbir koşulda yeni bir Brexit referandumu olmayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Temmuz () – Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, iktidardaki Muhafazakâr Parti'den eski Eğitim Bakanı Justine Greening’in ikinci bir Brexit referandumu çağrısı üzerine “Hiçbir koşulda yeni bir Brexit referandumu olmayacak” dedi.

Birleşik Krallık medyasında çıkan haberlere göre Başbakan May’in sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Britanya halkı sandıkta Avrupa Birliği’nden çıkma kararı aldı. İkinci bir referandum hiçbir koşulda olmayacak” dedi.

Greening Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) için "ikinci bir referanduma gidilmesi çağrısında" bulunmuş Brexit için son kararı, "çıkmaza giren siyasetçilerin değil, halkın alması gerektiğini" söylemişti.

May'in, Brexit planına yönelik eleştiriler artarken, The Times gazetesine yazan Greening, May'in önerdiği Brexit anlaşmasını da "uyduruk ve çok kötü" diye nitelendirdi.

Ocak ayındaki kabine revizyonundan sonra istifa eden Greening, önerdiği ikinci Brexit referandumunda "birinci ve ikinci oy tercihi" bulunması gerektiğini, böylece uzlaşı sağlanabileceğini ifade etmişti.

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