May: Brexit sonrası sağlık harcamaları 20 milyar sterlin artacak

İstanbul, 18 Haziran () - Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nde ayrıldıktan (Brexit) sonra yapılmayacak üyelik harcamaları ve artacak vergilerin sağlık sektörüne yönlendirileceğini söyledi.
The Guardian'ın haberine göre May, sağlık hizmetleri için harcamaların 2023-2024 dönemine kadar yıllık 20 milyar sterlin artırılması sözü verdi.
May, "2023-2024'te sona erecek beş yıllık dönemde, Ulusal Sağlık Servisi bu yıla göre 20 milyar sterlin daha fazla alacak. Avrupa Birliği üyeliği için artık harcamayacağımız paranın sağladığı avantajı kullanacağız" dedi.
İstanbul, 18 Haziran () - Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nde ayrıldıktan (Brexit) sonra yapılmayacak üyelik harcamaları ve artacak vergilerin sağlık sektörüne yönlendirileceğini söyledi.