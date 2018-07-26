Mastercard CEO: Kripto para birimlerinin çöpten bir farkı yok

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Temmuz () – ABD merkezli finans şirketi Mastercard CEO’su Ajay Banga, kripto para birimlerini “çöp” olarak tanımladı ve “sert” bir şekilde dalgalanan “anonim” birimlerin bir borsa aracı olarak görülemeyeceğini söyledi.

Hindistan Konsolosluğu altında New India Lecture’ın kripto para birimlerine ilişkin düzenlediği bir seminerde konuşan Banga, çocuk fuhuşu, uyuşturucu, kredi kartları ve sosyal güvenlik dolandırıcılıkları dâhil olmak üzere yasal olmayan işlemlerin yüzde 95’inde kripto para birimleri kullanıldığını iddia etti ve şöyle konuştu:

“Kripto para birimlerinin çöpten bir farkı olmadığını düşünüyorum. İnsanların ürettiği, elde edilmesi için madencilik gerektiren ve fiyatında sürekli dalgalanmalar oluşan bir birim benim için borsa aracı olarak değerlendirilemez.”