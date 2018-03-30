Martı Otel İşletmeleri’ne GEM’den 59.4 milyon liralık kaynak

İstanbul, 30 Mart () - Martı Otel İşletmeleri, ABD merkezli Global Emerging Markets (GEM) fonundan azami 59.4 milyon liralık kaynak sağlamak için anlaşmaya vardı. Şirketten yapılan açıklamada kaynağın sermayeyi güçlendirmek amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Martı Otel İşletmeleri, bir alternatif yatırım fonu alternatif yatırım grubu olan GEM Global Yield Fund ile azami tutarı 59.4 milyon lira olan Sermaye İştirak (“Share Subscription Facility) ve Hisse Satın Alma Hakkı Sözleşmesi (“Call Option Agreement”) imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sözü edilen azami tutarın, 45 milyon lira tutarındaki kısmı üç yıl süreyle yararlanılabilecek Sermaye İştirak Programı kapsamında sağlanacak olup, 14.4 milyon lira tutarındaki kısmı ise, GEM’in üç yıl içerisinde, şirketin çıkaracağı 8 milyon adet hisseyi, beher hisse değeri 1.80 lira bedel üzerinden satın alma hakkını kullanması durumunda sağlanacak.

“Bu anlaşma ile sağlanacak kaynak, Martı Otel İşletmeleri’nin sermayesini güçlendirmek amacıyla kullanılacak.”

1967 yılında Narin ailesi tarafından temelleri atılan ve 50 yıl önce Türkiye’nin ilk resort tesisi olan Marmaris Martı Resort Otel ile faaliyetlerine başlayan Martı Otel İşletmeleri A.Ş, bugün 2 bin 300 yatak kapasiteli altı tesisi ve 380 yat kapasiteli Martı Marina ile yaklaşık 1,200 çalışanı bünyesinde barındırıyor.