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Mart ayında karnabahar pahalandı, salatalık ucuzladı

İstanbul, 3 Nisan () – Mart ayında fiyatı en çok yükselen karnabahar, en çok düşen ise salatalık oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksine göre, Mart ayında fiyatı en çok artış gösteren ürünler; - yüzde 54.57...

Mart ayında karnabahar pahalandı, salatalık ucuzladı

İstanbul, 3 Nisan () – Mart ayında fiyatı en çok yükselen karnabahar, en çok düşen ise salatalık oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksine göre, Mart ayında fiyatı en çok artış gösteren ürünler;
- yüzde 54.57 ile karnabahar,
- yüzde 23.40 ile sivri biber ve
- yüzde 17.18 ile mandalina oldu.
Endekse göre Mart ayında fiyatı en çok düşen ürünler ise;
- yüzde 13.42 ile salatalık,
- yüzde 6.27 ile erkekler için kazak ve
- yüzde 5.97 ile kadınlar için kaban oldu.

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