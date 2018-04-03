Mart ayında karnabahar pahalandı, salatalık ucuzladı

İstanbul, 3 Nisan () – Mart ayında fiyatı en çok yükselen karnabahar, en çok düşen ise salatalık oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksine göre, Mart ayında fiyatı en çok artış gösteren ürünler;

- yüzde 54.57 ile karnabahar,

- yüzde 23.40 ile sivri biber ve

- yüzde 17.18 ile mandalina oldu.

Endekse göre Mart ayında fiyatı en çok düşen ürünler ise;

- yüzde 13.42 ile salatalık,

- yüzde 6.27 ile erkekler için kazak ve

- yüzde 5.97 ile kadınlar için kaban oldu.