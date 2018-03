Marmarabirlik'ten TSK için ilk zeytin sevkiyatı

MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından Marmarabirlik'ten alınan sofralık siyah zeytin, yeşil zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyağının ilk sevkiyatı için TIR'lar yola çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında geçen ay gıda maddeleri tedariki protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için Marmarabirlik'ten alınan sofralık siyah zeytin, yeşil zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyağının ilk sevkiyatında TIR'lar yola çıktı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Milli Savunma Bakanlığı'nın kalite standartlarını göz önüne alarak, üretici kuruluşu tercih etmesinin diğer resmi kurumlara yapılacak satışlar için önemli bir referans olacağını söyledi.

ÖNEMLİ BİR ADIM

TSK'ya ürün vermenin Marmarabirlik'in uzun yıllardır özlemle beklediği hedefler arasında olduğunu ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, imzalanan protokolden dolayı da büyük bir onur duyduklarını belirtti. Asa, TSK'ya sofralık zeytin ve zeytinyağı temin etmelerinin, Marmarabirlik üreticisinin emeğinin karşılığını alabilmesi adına da önemli bir adım olduğuna dikkat çekti.

'HER GÜN BÜYÜYEN BİR KURUM'

Toplam 8 kooperatif ve 32 bin ortağı ile Marmarabirlik’in büyük bir aile olduğunu dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Marmarabirlik’te ilkler yaşanmaktadır. Üreticimizin alın terinin emeğe dönüştüğü, 64 yıllık geçmişi ile dünyanın en büyük sofralık siyah zeytin üreticisi olan Marmarabirlik, yakalamış olduğu başarı ivmesiyle her geçen yıl daha da büyüyen bir kurum haline gelmiştir. Yapılan her hizmet daha güçlü ortak, daha güçlü kooperatif ve daha güçlü bir Marmarabirlik ilkesiyle gerçekleştirilmektedir. Bu vesile ile 32 bin ortağımız adına başta Hükümetimiz olmak üzere Milli Savunma Bakanımız Sayın Nurettin Canikli’ye tekrar şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.



