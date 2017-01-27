Marmarabirlik'ten 'merdiven altı üretim' uyarısı

MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, zeytinde siyah çekirdek ve kara suyun, ürüne boya karıştığı anlamına gelmediğini belirterek, "Bu doğal bir durumdur. Ancak sektörde merdiven altı işletmeler de bulunmaktadır. İnsan sağlığına ve sektöre zarar veren bu işletmeler engellenmelidir" dedi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, zeytine boya karıştırıldığı için çekirdeği ve suyunun siyah olduğuna yönelik haberlere açıklık getirdi. Asa, "Zeytin çekirdeğinin siyah olması ve yıkandığında karasu akması, zeytinin doğal yapısından kaynaklanır. Marmarabirlik zeytinleri, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan doğal fermantasyon yöntemiyle üretilir. Sektörde maalesef boya ve antibiyotik kullanan merdiven altı işletmeler de bulunmaktadır ve bunların denetlenerek engellenmesi gerekir. Tüketicilerimize tavsiyemiz, ambalajlı ve güvenilir markaları tercih etmeleridir" diye konuştu.

ZEYTİN OLGUNLAŞTIKÇA ÇEKİRDEK KARARIR

Başkan Asa, zeytinin dalında olgunlaşmasıyla çekirdeğinin de karardığını belirterek, "Ağaçtaki zeytinin hepsi aynı anda kararmaz. Bu nedenle hasat aşamasında, bazı taneler çekirdeğe kadar kararmış olan tam olgunluk zamanında hasat edilir. Zeytin çekirdeği siyah olmamalı ifadesi doğru değildir. Zeytin dalında ne kadar çok olgunlaşırsa veya olgunlaştırıldıktan sonra ne kadar çok stokta kalırsa, zeytinin etindeki siyah renk pigmentleri, çekirdeği o kadar çok karartır. Zeytinden koyu renkli su çıkması da doğal bir durumdur. Natürel fermantasyona tabi tutulan zeytinler kahverengiden siyaha değişen renklerde olur. Bu renk değişimi zeytinin hasat zamanı ile ilişkilidir. Bu konuda haber yapanların doğru bilgiye ulaşarak duyarlı davranmaları gerekir" diye konuştu.

AMBALAJLI VE GÜVENİLİR MARKALARI SEÇİN

Marmarabirlik zeytinlerinin hiçbir katkı maddesi kullanılmadan doğal fermantasyon yöntemiyle üretildiğini kaydeden Asa, "Sektörde Gemlik tipi olmayan zeytinler kimyasalla karartılarak piyasada satılmaktadır. İnsan sağlığına ve sektörün geleceğine zarar veren bu işletmelerin denetlenerek engellenmesi gerekir" dedi.

Asa, hiçbir denetime tabi tutulmayan işletmelerde, zeytinin simsiyah görünmesi için boya, bozulmadan uzun süre muhafaza edilmesi için antibiyotik veya yasal olmayan koruyucu maddeler kullanıldığını vurgulayarak, "Eğer iyi bir zeytin satın almak istiyorsak, ambalajlı ve güvenilir markaların tercih edilmesi, bu olumsuzlukların yaşanmasını engelleyecektir. Zeytinler, işletme kayıt numarası bulunan firmalarda, Türk Gıda Kodeksi Sofralık Zeytin Tebliği'ne uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Ancak bu şekilde alınan ürünün, Bakanlığın ilgili mevzuatlarına uygun olduğunu anlayabilir ve 'merdiven altı' üretim olmadığı konusunda güvenle tüketebiliriz. Gıda ürünlerinde ayrıca üretimden tüketime kadar geçen sürecin izlenebilir olması ve raf ömrünün garantilenmiş olması da büyük önem taşımaktadır. Tüketicilerimize bu özellikleri taşıyan Marmarabirlik ürünlerini tercih etmelerini tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.



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