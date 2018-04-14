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Marmarabirlik'te Başkan Asa yeniden seçildi

MARMARABİRLİK Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Hidamet Asa, oybirliğiyle 3'üncü kez başkanlığa seçildi. Marmarabirlik Olağan Genel Kurul toplantısı Başköy Tesisleri’nde 289 delegenin katılımıyla yapıldı. Başkan Hidamet Asa’nın...

Marmarabirlik'te Başkan Asa yeniden seçildi
MARMARABİRLİK Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Hidamet Asa, oybirliğiyle 3'üncü kez başkanlığa seçildi.
Marmarabirlik Olağan Genel Kurul toplantısı Başköy Tesisleri’nde 289 delegenin katılımıyla yapıldı. Başkan Hidamet Asa’nın tek listeyle başkanlığa yeniden aday olduğu genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyetleri, bütçe ve çalışma programı oybirliği ile kabul edildi. Genel kurulda yapılan seçimlerde, oybirliğiyle Başkan Hidamet Asa ile yola devam kararı alınırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Güven tazeleyen Başkan Hidamet Asa yaptığı konuşmada, delegelere kendilerine duyulan güven nedeniyle teşekkür etti. Asa, Marmarabirlik’te hedeflenen büyümenin istenilen düzeyde devam ettiğini, üretici ortaklara verilen sözlerin tek tek yerine getirilmeye çalışıldığına dikkat çekti. Değişim, dönüşüm ve planlı büyüme hedefiyle yola çıktıklarını, ‘Önce Ortak’ odaklı çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, göreve geldikleri günden bugüne hizmet seferberliği başlatarak yeni bir vizyon belirlediklerini söyledi. Asa, “Aslolan ortaktır. Birlik ve beraberliğimiz de en büyük sermayemizdir. Üretici varsa biz de varız” dedi.
Başkan Asa, delegelerden güvenoyu alarak üçüncü dönem başkanlığa seçilirken, yönetim kurulu da Hidamet Asa  (İznik Zeytin Kooperatifi), Şevket Karagöz (Mudanya Zeytin Kooperatifi), Osman Bostancı (Gemlik Zeytin Kooperatifi), İsmail Acar (Genel Müdür), Kemal Dinç (Mürefte Zeytin Kooperatifi), Enis Edin (Edincik Zeytin Kooperatifi) ve İbrahim Sevim’den (Erdek Zeytin Kooperatifi) oluştu.

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