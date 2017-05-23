Marmarabirlik: Ramazan'da zeytine zam yok

BURSA, () - MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Ramazan ayında zeytine zam yapmayacaklarını belirterek, "Ramazan ayında sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmezi zeytini tüketiciye uygun fiyatlarla sunacağız" dedi.

Hidamet Asa, 2016-17 iş yılının ilk 6 ayında yaklaşık 16 bin ton ürün satışı yaptıklarını bildirdi. Son yıllarda Marmarabirlik'in satışlarının düzenli arttığını ifade eden Asa, ürün arzın da geçen yıl çekilen sıkıntılara rağmen üretici havuzundan ürün alımı yapılarak yetiştiriciye destek olunduğunu hem de Marmarabirlik'in ihtiyaçlarının karşılandığı söyledi.

FİYATLAR AYNI KALACAK

Asa, belirlenen satış stratejileri çerçevesinde, tüketicilerin iftar ve sahur sofralarının gözdesi olan zeytine daha kolay ulaşabilmeleri için Ramazanda zam yapmayacaklarını açıkladı. Asa, şöyle konuştu:

"Ramazan ayında sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmezi olan zeytini tüketiciye uygun fiyatlarla sunacağız. Prof. Dr. Canan Karatay hocamızın da dediği gibi vatandaşlarımız orucunu zeytinle açsınlar. Zeytinyağında da fiyatlarımızı artırmayacağız. Ramazan ayını kapsayan ikinci çeyrekte 10 bin tonluk satış yapmayı hedefliyoruz."

İHRACATTA ARTIŞ SÜRÜYOR

Marmarabirlik'in ihracat rakamlarının da her geçen yıl artış gösterdiğini vurgulayan Asa, bu yılın ilk 3 ayında 1235 ton ihracat yapan kurumun bu rakamla ihracatını önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttırdığını anlatırken şöyle devam etti:

"4 yıl üst üste zeytin ve zeytinyağı ihracat birincisi olan Marmarabirlik'in bu yıl da şampiyon olmasını bekliyoruz. Son dönemlerde Sudan, Afganistan ve Pakistan ile birlikte ihracat yapılan ülke sayımız 53'e ulaşmıştır. Önümüzdeki süreçte yurtdışı satışlarımızı artırmak amacıyla Ortadoğu, Arap Yarımadası ve Uzakdoğu’yu hedef pazar olarak belirledik. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda Marmarabirlik'in ihracatını 30 milyon dolarlara taşıyarak, aktif 30 bin ortağımıza ve ülkemize daha fazla kazanç sağlamaktır."

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