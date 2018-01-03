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Marmarabirlik, Mehmetçik'e 44 milyon liralık zeytin verecek

SAVUNMA Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile imzalanan gıda maddeleri tedariki protokolü kapsamında, Marmarabirlik'ten yaklaşık 44 milyon liralık sofralık siyah zeytin, yeşil zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyağı temin edecek. Milli...

Marmarabirlik, Mehmetçik'e 44 milyon liralık zeytin verecek
SAVUNMA Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile imzalanan gıda maddeleri tedariki protokolü kapsamında, Marmarabirlik'ten yaklaşık 44 milyon liralık sofralık siyah zeytin, yeşil zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyağı temin edecek.
Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında askere sağlıklı gıda temini amacıyla gıda maddeleri tedariki protokolü imzalandı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, üretici kuruluşu olarak Mehmetçik'e ürün temin edecek olmaktan büyük onur duyduklarını söyledi. Asa, "Dünyanın en büyük sofralık siyah zeytin üreticisi olarak, dünyanın en güçlü askeri olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sofralık zeytin ve zeytinyağı temin edecek olmanın onurunu yaşıyoruz" dedi.
MARMARABİRLİK TARİHİNDE BİR İLK
TSK'ya ürün vermenin Marmarabirlik'in uzun yıllardır özlemle beklediği hedefleri arasında olduğunu belirten Asa, "Dolayısıyla bu Marmarabirlik tarihinde bir ilktir. Üreticinin alın terini kazanca dönüştürecek bu karardan dolayı başta hükümetimiz olmak üzere, Milli Savunma Bakanımız Sayın Nurettin Canikli’ye ve tüm devlet büyüklerimize 32 bin ortağımız adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.
DİĞER KURUMLAR İÇİN REFERANS OLACAK
Başkan Asa, protokol kapsamında Savunma Bakanlığı'na doğrudan temin yoluyla ürün verileceğini belirterek, şöyle dedi;
"Sayın bakanımızın da açıkladığı gibi Savunma Bakanlığımız Marmarabirlik'ten yaklaşık 44 milyon liralık sofralık siyah zeytin, yeşil zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyağı temin edecektir. Savunma Bakanlığı'nın kalite standartlarımızı göz önüne alarak  üretici kuruluşu olan Marmarabirlik'i tercih etmesi diğer resmi kurumlar için önemli bir refeans olacaktır. Yapılan protokolle birlikte artık tüm kurumların da kapılarının aralanacağını düşünüyoruz. Marmarabirlik için çok önemli bir dönüm noktası olan bu karar aynı zamanda üreticiye destek anlamı da taşımaktadır. Mehmetçiğimizin tükettiği her ürün üreticimizin desteklenmesi demektir. Önümüzdeki süreçte ürün temininin artacağını tahmin etmekteyiz."

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