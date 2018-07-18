Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

Marmarabirlik, Köln'de lojistik merkez kuracak

MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Almanya'nın Köln şehrinde kurulması planlanan üretim ve depolama tesisiyle ilgili arsa tapu devir işlemlerinin tamamlandığını söyledi. Dünyanın en büyük sofralık zeytin üreticisi...

Marmarabirlik, Köln'de lojistik merkez kuracak
MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Almanya'nın Köln şehrinde kurulması planlanan üretim ve depolama tesisiyle ilgili arsa tapu devir işlemlerinin tamamlandığını söyledi.
Dünyanın en büyük sofralık zeytin üreticisi Marmarabirlik tarafından, Köln'de kurulması planlanan üretim ve depolama tesisine yönelik çalışmalar devam ediyor. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve Genel Müdür İsmail Acar, tesisin fizibilite çalışmaları için Köln şehrine giderek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Başkan Asa, kurulacak depolama tesisinin hali hazırda devam eden transit ticaret faaliyetleri için lojistik merkez olmasının planlandığını söyledi. Asa, arsanın, Köln Belediyesi’nden uygun şartlarla alındığını, tapu devir işlemlerinin tamamlandığını söyledi. Asa, projenin Alman Kalkınma Ajansı'ndan destek alınarak yapılacağını belirtti. 
Planlanan projenin değişen dünya ve yeni pazarlama stratejisi adına büyük önem taşıdığını, mevcut durumda Avrupa'da bulunan bayilere ürün ulaştırmalarının zaman aldığını ifade eden Asa, şöyle konuştu:
"Köln'de yapılacak tesisimiz önemli bir lojistik merkez olma yönünde hizmet verecek. Tesisimizin faaliyete geçmesiyle birlikte ihracat hedeflerimiz de artacaktır. Avrupa ülkelerindeki satış noktalarımıza günlük sevkiyat olacağından ürünlerimizin market raflarında 'yok' durumu yaşanmayacak. Bu yüzden bu depolama tesisi önemli." 
Asa, değişim-dönüşüm ve planlı büyüme hedefiyle daha güçlü kooperatif ve daha güçlü Marmarabirlik için çalıştıklarını söylereyek, "Önümüzdeki ürün alım döneminde en az 70 bin ton ürün almayı, ambalajlı olarak yılda 50 bin ton ürün satmayı hedefliyoruz. Yarım asırlık bir kurumun sorumluluğunun bilinciyle Marmarabirlik’i gelecek nesillerimize emanet ederken, güçlü bir şekilde teslim etmek arzusundayız" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325