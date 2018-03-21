Marketwatch: Fed kararında bu beş unsur yakından izlenecek

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Mart () – Küresel piyasaların pür dikkat beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve sonrasında yapılacak açıklamalarda yatırımcılar beş önemli unsuru yakından izleyecek.

Marketwatch’ta yer alan habere göre Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Mart toplantısı sonrasında piyasalar;

- Fed’in mevcut mali tedbirlerle birlikte ekonomik görünümde nasıl bir güncelleme yapacağını;

- yıl sonuna kadar dört faiz artırımı yapılıp yapılmayacağını;

- Fed’in her zamanki açıklamasında bir değişiklik olup olmadığını;

- Powell’in ilk basın toplantısındaki söylemlerini,

- Fed bilançosuna dair herhangi bir açıklama yapılıp yapılmayacağını yakından izleyecek.