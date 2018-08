Marketlere kurbanlık tepkisi: 15 kiloluk hayvanı kimse 'koç' diye yutturmasın

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Damızlık Koyun- Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeliha Öztürk, marketlerin afişlerinde 'Minimum 12, maksimum 15 kilo koç' yazdığını belirterek, "Biz buna 'toklu' bile demiyoruz. O, daha süt kuzusu. 15 kilogramlık hayvanı kimse, 'koç' diye yutturmasın" dedi.

Antalya Ticaret Borsası'nda (ATB) Kurban Bayramı öncesi bir araya gelen sektör temsilcileri, hayvancılık ve et ticaretindeki sorunlar, çözüm önerileri ve beklentileri belirlemek üzere 'Sektörel Analiz Toplantısı' düzenledi. Hem kamu hem de sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kentte bayram öncesi ile bayram sürecindeki hazırlıklardan kesilecek hayvan sayısına, kesim şartlarından kurban etlerinin saklanma koşullarına kadar birçok konu ele alındı.

Toplantıda sektör temsilcileri, kurbanlık kampanyaları düzenleyen süpermarket yetkililerine tepki gösterdi. Damızlık Koyun- Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Öztürk, Antalya'da geçen yıl Kurban Bayramı'nda 150 bin küçükbaş kesimi yapıldığını, bu yıl ise 185 bin kurban kesimi tahmin edildiğini söyledi. Öztürk, geçen yıl karkas kilogram fiyatı 18 ile 20 TL arasında olan küçükbaşların bu yılki fiyatının 20- 24 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Kesilen küçükbaş kurbanlıkların yüzde 80'inin keçi, yüzde 20'sinin de koyun olduğunu aktaran Öztürk, Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından açıklanan kurban satış ve kesim yerleriyle ilgili Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde geçen yıllarda satış yapılabilen bazı alanların iptal edildiğini, bu durumun üreticiyle mevcut tüketicinin buluşmasını engelleyeceği ve üreticiyi tedirgin ettiğini söyledi. Başkan Öztürk, komisyon kararının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

MARKETLERE TEPKİ

Süpermarketlerin kurbanlık kampanyalarının tüketiciyi yanılttığını savunan Zeliha Öztürk, marketlerin afişlerinde 'Minimum 12, maksimum 15 kg koç' yazdığını belirterek, "Biz buna 'toklu' bile demiyoruz. O, daha süt kuzusu. 15 kilogramlık hayvanı kimse, 'koç' diye yutturmasın. Yapmayın, etmeyin, vatandaşın dini duygularıyla bu kadar oynamayın. Süt kuzusu o daha, koç değil. Devlet eliyle kurbana haiz olma olayının halledilmesi gerekiyor. Koca koca pankartlarla günah işletiliyor" diye konuştu.

'ÖNCEDEN KESİLİYOR' İDDİASI

ATB Meclis üyesi Ata Sönmez ise en büyük mezbahada bile günde 3- 4 bin küçükbaş, 500- 600 büyükbaş kesimi yapılabildiğini belirterek, marketlerdeki kurban kesiminin denetlenmesi gerektiğini söyledi. Sönmez, "Marketler milyonlarca hayvanı bir günde nasıl kesiyor, paketliyor ve vatandaşa gönderebiliyor. Dolayısıyla önceden kesim yapılıyor. Bu da 'kurban' olmuyor, 'adak' oluyor. Yanlış; vatandaşı niye kandırıyorsun? Kesinlikle kurban önce kesilip, paketleniyor. Kurbanın gününde kesilmesi gerekir" dedi.

'POŞETTE ET SAKLAMAYIN, BOZULUR'

Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan da Antalya'da Kurban Bayramı'na hazır olunduğunu ve üreticinin hayvan sıkıntısı olmadığını kaydetti. Antalya'da geçen sene 9 bin büyükbaş kurbanlık sayısının bu yıl 12 bin olmasını beklediklerini aktaran Ayhan, 'Ucuza kurban alacağım' diye son güne kadar beklenilmemesi gerektiğini söyledi. Kurban kesimi ve et saklama yöntemi nedeniyle milyonlarca lira zararın oluştuğuna da dikkat çeken Ayhan, kesimden sonra etin kesinlikle poşete konulmaması ve en az 2- 3 saat klimalı odada bekletilmesi gerektiğini söyledi. Etin, kaba kıyma gibi işlemler için de 2- 3 gün sonra götürülmesi gerektiğini anlatan İlhan Ayhan, "Sıcak et birbirine değdiği zaman yanıyor. Vatandaş kesimi yapıp, poşete koyuyor ve buzdolabına atıyor. Sonra et bozuluyor" diye konuştu.

82 KESİM 57 SATIŞ YERİ BELİRLENDİ

Antalya Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Gürsel Coşkun, Antalya'da bu yıl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından 57 satış yeri, 82 de kesim yeri belirlendiğini, bu yerlerin listesinin ise internet üzerinden yayımlandığını açıkladı. Bayram öncesinde ve sonrasında, 19 ilçede denetim ekiplerinin görev başında olacağını da kaydeden Coşkun, kulak küpesi olmayan ve kurbana haiz olma şartlarını taşımayan hayvanların kesinlikle satışının yapılmaması, kurban keseceklerin de bu konuda çok dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Sektör temsilcileri ise kurbanlık vasfı taşımayan hatta gebe hayvanların bile kurbanlık olarak satıldığını belirterek, günah işlendiği şikayetinde bulunduklarını ve denetimlerin artırılmasını talep ettiklerini söyledi.

