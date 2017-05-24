Marketler zinciri denizin ortasında market açacak

İSTANBUL, () MARKETLER zinciri CarrefourSA denizdeki tüketicilerine ulaşmak için tekneyle açılacak. Göcek'ten denize açılacak olan Mavi isimli tekne, Ekim ayına kadar, haftanın yedi günü, bin çeşit ürünle satış yapacak.

Toplam 50 metrekare alışveriş alanına sahip olan 16 metre uzunluğundaki CarrefourSA Mavi, 08.00’den akşam 18.00’e kadar Göcek’te 12 farklı koy ve bir de yarımadaya uğrayacak.

TELEFONLA DA SİPARİŞ ALINIYOR

CarrefourSA’nın denizdeki marketi Mavi’yi anlatan CarrefourSA Süper – Gurme – Mini Satış Direktörü Ayten Erçevik, şunları söyledi:

“Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte bu yıl da teknelerin gıda ihtiyacına çözüm olmaya devam ediyoruz. Tekneleriyle Göcek'te denize açılan tüketicilerimize et, balık, sebze – meyve, temel ihtiyaç ürünlerinden plaj - deniz ürünleri gibi geniş bir yelpazede alışveriş imkanı sunuyoruz. Yalnızca alıştığımız market alışverişi değil, telefonla da sipariş alarak tüketicilerimiz için fark oluşturmaya özen gösteriyoruz. Tüm bu imkanı sağlarken fiyatlarımızı mevcut market fiyatlarımızla aynı seviyede tutuyoruz, hatta nakdin yanı sıra kredi kartıyla da ödeme kabul ediyoruz. Tüketicilerimize denizin ortasında ne lazımsa bir CarrefourSA marketinden alışveriş yaparmışçasına imkan sağlıyoruz. CarrefourSA olarak yaz boyunca tatilini teknede geçirenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz.”

(FOTOĞRAFLI)