Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul'da Hangi Parti önde... Bir Oy da sen ver
İstanbul'da Hangi Parti önde... İşte...
IPU 'Siyasette Kadın 2019' haritasına göre: Her beş bakandan biri kadın
Her beş bakandan biri kadın
Dolar 5.46, euro 6.19 ve sterlin 7.25 lirada
Dolar 5.46, euro 6.19 ve...
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...

Marketing Meetup 2019 25 Nisan’da başlıyor

İstanbul, 14 Mart () - Marketing Meetup 2019, 25 Nisan’da UNIQ İstanbul’da dünyaca ünlü konuşmacılarını katılımcılarla buluşturacak. “Happiness” teması ile iş zekâsına, analitiğe ve entelektüelliğe odaklanan Marketing Meetup,...

Marketing Meetup 2019 25 Nisan’da başlıyor

İstanbul, 14 Mart () - Marketing Meetup 2019, 25 Nisan’da UNIQ İstanbul’da dünyaca ünlü konuşmacılarını katılımcılarla buluşturacak.
“Happiness” teması ile iş zekâsına, analitiğe ve entelektüelliğe odaklanan Marketing Meetup, 25 Nisan’da UNIQ İstanbul’da gerçekleşecek. “Machine learning”, yapay zekâ ve “big data”nın iş dünyasında vazgeçilmez konular olduğunu hatırlatan Marketing Meetup CEO’su Necip Murat, söz konusu etkinlikle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
“Tüm bunlara odaklanırken özümüzü; yani tüketicileri gülümsetmeyi, onlara daha iyi bir deneyim yaşatmayı hedeflerken aynı zamanda mutlu etmeyi sizce de unutmadık mı? Bu yıl Marketing Meetup’ta klişe bir konuya değil, hayatın ta kendisine odaklanıyoruz. Pazarlamanın dünyaca ünlü adımlarını atan konuşmacılarıyla klişelerden uzak, ilham verici konuşmalar için bir araya geliyoruz.”
En büyük hedeflerinin her yıl daha da iyiye gitmek olduğunu belirten System Event Kurucusu Erol Tunç da, “Her seferinde bir sonraki Marketing Meetup buluşması için daha da heyecanlanıyoruz. Çıtanın her yıl daha da yukarıya çıkması için çabalıyoruz. Bu doğrultuda yine heyecan verici konuşmacı ve konu başlıklarıyla katılımcılara unutamayacakları bir deneyim hazırlıyoruz” dedi. Geçen yıl, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Komitesi’ne üye seçilen ve Suudi Arabistan’ın kendisine vatandaşlık verdiği dünyanın ilk insansı robotu Sophia, Türkiye’de ilk kez Marketing Meetup’ta katılımcılarla buluşmuş, ülke çapında ses getirmişti. Bu yıl 25 Nisan’da gerçekleşecek etkinliğin açıklanan konuşmacıları arasında, Burning Man kültürünün dünya çapında büyümesine yön veren iletişim direktörü Megan Miller’ın yanında, Shed Simove Dominic Wilcox, Androia Zafirakou, Peter Adee ve Ayşe Şule Bilgiç yer alıyor. (Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328