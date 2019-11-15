Markalı konut projelerinde kredi ve senet kullanımı arttı

Markalı projelerden Ekim ayında konut satın alan müşterilerin, peşinat kullanların payı sekiz puan düşerken, senet kullananların payı yedi puan, kredi kullananların payı da bir puan arttı.

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'ne göre, Ekim ayında peşinat kullananların toplam müşteriler içinde, Eylül'deki yüzde 59'dan, yüzde 51'e gerilerken, aynı dönemde senet kullananlar yüzde 22'den yüzde 29'a, banka kredisi kullananlar da yüzde 19'dan yüzde 20'ye yükseldi.

Endekse göre, markalı konut projeleri kapsamında satışların yüzde 3’ünün yabancılara yapıldığı Ekim ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 0.21, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2.52 arttı.

Endeksi sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetgin, "Yeni konut satışlarındaki ödeme yöntemlerini incelediğimizde, banka kredisi ve senet kullanımının arttığını, peşinat kullanımının ise azaldığını görüyoruz. Faizlerin inmeye devam etmesiyle konut kredisi kullanımı artmaya devam edecektir" dedi.

REIDIN Genel Müdürü Alp Çapa da REIDIN-GYODER Endeksin Ekim ayı sonuçlarına ilişkin şunları söyledi:

"Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.21, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2.52 oranında fiyat artışı gerçekleşti.

"Satışlardaki konut bedeli ödeme yöntemleri incelendiğinde, Eylül ayına göre Ekim ayında peşinat kullanım oranında yüzde 13.56'lık oranında azalış, banka kredisi kullanım oranında yüzde 5.26'lik ve senet kullanım oranında yüzde 31.82’lik bir artış söz konusu.

"Ekim ayında, satışı gerçekleştirilen konutlarda bitmiş konut stok oranı yüzde 35 iken bitmemiş konut stok oranı yüzde 65. Markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 3.35’lik kısmı yabancı yatırımcılara yapılırken, bu satışlarda ağırlıklı olarak 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi."

Kamuoyunda "markalı projeler" olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre; Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.21 nominal azalış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.52 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 87.10 oranında nominal artış gerçekleşti.

Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, Ekim ayında bir önceki aya göre

- 1+1 konut tipinde yüzde 0.27,

- 2+1 konut tipinde yüzde 0.21 azalış,

- 3+1 konut tipinde yüzde 0.47,

- 4+1 konut tipinde yüzde 0.25 nominal artış yaşandı.

Ekim ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 3’lük (6 aylık ortalama yüzde 6) bölümü yabancı yatırımcılara yapıldı ve bu satışların yüzde 39'unda 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.

Yeni Konut Fiyat Endeksi, Ekim ayı stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazlı stoklarda yüzde 3.22 erime gözlendi. Eylül ayı stok erime hızı yüzde 5.02 gerçekleşmişti.

Ekim ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 35’i bitmiş, yüzde 65’i bitmemiş konut stoklarından oluştu. Eylül ayında ise satışlar yüzde 76’sı bitmiş, yüzde 24’ü bitmemiş konut stoklarından oluşuyordu. (Fotoğraflı)